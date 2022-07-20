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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

«От зернышка до каравая». Зажинки в Прудковском сельсовете

20 июля 2022, 18:21

«От зернышка до каравая». Так назывался праздник, который провели в Прудковском сельском совете на старте уборки зерновых. Тружеников хлебной нивы чествовали детсадовцы, школьники и студенты.
Жатва в Мозырском районе идет уже вторую неделю. Темпы и старт по каждому хозяйству определяют погода и созревание культур. В Прудковском сельсовете (здесь расположены пашни сортоиспытательной станции), выход в поле отпраздновали праздником с национальным колоритом. Как получается хлеб, от первого зернышка до каравая, наблюдало подрастающее поколение – представители молодежного парламента, школьники и детсадовцы.
Первые колосья, по народной традиции, женщины в национальных костюмах срезают вручную и связывают в сноп. А чтобы год выдался плодородным, гостям раздают караваи.
Главные герои дня – хлеборобы. Тем, кто трудится за рулем комбайна и на отвозке зерна, особые почести. Это они ближайшие недели проведут в поле от рассвета до заката. От них зависит, сколько зерна окажется в закромах.
Для дегустации на празднике подготовили продукцию Мозырского хлебозавода. Пока она – из муки, полученной от прошлого урожая. Но поле спелой пшеницы рядом – наглядное подтверждение тому, что хлеб в сезоне-2022 у нас будет!
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ

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