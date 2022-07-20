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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Информационную встречу провела депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Назаренко с коллективом Мозырского райжилкомхоза

20 июля 2022, 18:22

Информационную встречу провела депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Назаренко с коллективом предприятия Мозырский райжилкомхоз. На повестке дня – актуальные вопросы жизни страны. Говорили об экономической и политической ситуации, вспоминали прошлое, заглядывали в будущее. Санкционное давление, миграционный кризис, социальное развитие… Для спикера и его слушателей не было закрытых тем.
Одна из целей таких встреч – донести позицию государства по острым и значимым вопросам. Также обсудить важные темы жизнедеятельности Мозыря. Как правило, на подобных мероприятиях у представителей коллектива есть возможность задать интересующие вопросы, выступить с предложениями и инициативами.

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