Информационную встречу провела депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Назаренко с коллективом предприятия Мозырский райжилкомхоз. На повестке дня – актуальные вопросы жизни страны. Говорили об экономической и политической ситуации, вспоминали прошлое, заглядывали в будущее. Санкционное давление, миграционный кризис, социальное развитие… Для спикера и его слушателей не было закрытых тем.
Одна из целей таких встреч – донести позицию государства по острым и значимым вопросам. Также обсудить важные темы жизнедеятельности Мозыря. Как правило, на подобных мероприятиях у представителей коллектива есть возможность задать интересующие вопросы, выступить с предложениями и инициативами.
Информационную встречу провела депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Назаренко с коллективом Мозырского райжилкомхоза
Информационную встречу провела депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Назаренко с коллективом предприятия Мозырский райжилкомхоз. На повестке дня – актуальные вопросы жизни страны. Говорили об экономической и политической ситуации, вспоминали прошлое, заглядывали в будущее. Санкционное давление, миграционный кризис, социальное развитие… Для спикера и его слушателей не было закрытых тем.