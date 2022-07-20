Новый мурал в виде орла-рыцаря можно увидеть на стене трансформаторной будки на Интернациональной

Стрит-арт продолжает завоевывать Мозырь и сердца мозырян. Новый мурал в виде орла-рыцаря можно увидеть на стене трансформаторной будки на улице Интернациональной. Изображение символично по нескольким причинам. Орел есть на гербе Мозыря. А недалеко от мурала находится стадион «Юность», где тренируется футбольный клуб «Славия». Подопечных Михаила Мартиновича часто называют мозырские орлы. Да и командный маскот Слафка, который развлекает болельщиков, тоже… орел! Финансово появление второго мурала в рамках стрит-арт проекта «Легенды Мазыра» поддержал местный предприниматель Виталий Сигай. Всего по задумке оргкомитет в городе появится 10 уличных картин. Одна из них – на стене пятиэтажного дома.