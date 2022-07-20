Как заготовить дрова в лесу? Можно ли это сделать самостоятельно?

Комментарии мы получили в Мозырском опытном лесхозе. Заготовка дров физическими лицами в лесах осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь на основании ордера. Согласно статье 39 Лесного кодекса ордер (не более 50 куб. метров) выдает лесничество. Граждане, желающие получить участок лесного фонда для заготовки дров, направляют лесничеству, в ведении которого находится испрашиваемый участок лесного фонда, письменное заявление о предоставлении участка. Лесничество в сроки, установленные законодательством об административных процедурах (2 дня со дня подачи заявления), рассматривают заявление и прилагаемые к нему материалы и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении участка лесного фонда для лесопользования предоставляют участок лесного фонда путем оформления и выдачи ордера заявителю после внесения им платы за лесопользование. Плата за отпущенную древесину на корню при самозаготовке дровяной древесины незначительна. Так, древесина на корню для заготовки дров населением реализуется по таксовой стоимости. Таксовая стоимость в зависимости от древесной породы и лесотаксового разряда составляет 8-21 копеек за 1 куб.м. Ответственность за незаконную рубку предусмотрена статьей 16.17 КоАП Республики Беларусь. За незаконную рубку либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах можно получить штраф в размере до тридцати базовых величин (до 960 руб.).