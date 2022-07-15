Тематическая остановка МЧС

Тематический остановочный пункт МЧС оборудован на улице Интернациональная. Здесь пассажирам общественного транспорта точно не приходится скучать в ожидании автобуса или маршрутки: можно изучить или освежить в памяти информацию по пожарной безопасности. Особое внимание – пожарам лесным, ведь реализовать этот проект удалось при поддержке Мозырского опытного лесхоза. Брендирование остановок в стилистике МЧС – мощный и нестандартный вид рекламы. А также одна из наиболее эффективных и эффектных форм работы спасателей, ведь каждый день огромное количество пассажиров пользуется услугами общественного транспорта.