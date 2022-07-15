Спасали своих детей. Две пожилые мозырянки отдали телефонным аферистам крупные суммы в валюте

Две пожилые мозырянки отдали телефонным аферистам крупные суммы в валюте. В первом случае 13 июля 73-летней пенсионерке позвонили на домашний телефон. Собеседница представилась следователем Анной Александровной. И сообщила страшную новость: якобы ее сын-автомобилист и невестка попали в серьезное ДТП. Оба в реанимации. При этом сын сбил женщину-пешехода, а родственники пострадавшей женщины готовы отказаться от претензий к водителю в обмен на 50 тысяч долларов. В итоге бабушка передала водителю-курьеру 10800 евро и 1200 долларов. По похожей схеме мошенники развели и 85-летнюю мозырянку. «Следователь Анна Александровна» передала трубку якобы «дочери», тоже попавшей в ДТП. Курьеру пенсионерка отдала все свои сбережения – 10 тысяч долларов. Следователи региона призывают всех обстоятельно побеседовать со своими пожилыми родственниками, рассказать об уловках телефонных аферистов. Напишите для родителей памятку общения с незнакомыми собеседниками и прикрепите ее на видном месте у них дома: возле городского телефона, места подзарядки мобильного телефона, в прихожей возле зеркала. Позаботьтесь о своих родных!