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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Спасали своих детей. Две пожилые мозырянки отдали телефонным аферистам крупные суммы в валюте

15 июля 2022, 18:41

Две пожилые мозырянки отдали телефонным аферистам крупные суммы в валюте. В первом случае 13 июля 73-летней пенсионерке позвонили на домашний телефон. Собеседница представилась следователем Анной Александровной. И сообщила страшную новость: якобы ее сын-автомобилист и невестка попали в серьезное ДТП. Оба в реанимации. При этом сын сбил женщину-пешехода, а родственники пострадавшей женщины готовы отказаться от претензий к водителю в обмен на 50 тысяч долларов. В итоге бабушка передала водителю-курьеру 10800 евро и 1200 долларов. По похожей схеме мошенники развели и 85-летнюю мозырянку. «Следователь Анна Александровна» передала трубку якобы «дочери», тоже попавшей в ДТП. Курьеру пенсионерка отдала все свои сбережения – 10 тысяч долларов. Следователи региона призывают всех обстоятельно побеседовать со своими пожилыми родственниками, рассказать об уловках телефонных аферистов. Напишите для родителей памятку общения с незнакомыми собеседниками и прикрепите ее на видном месте у них дома: возле городского телефона, места подзарядки мобильного телефона, в прихожей возле зеркала. Позаботьтесь о своих родных!

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