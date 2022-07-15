Будущее строительство храма в честь Александра Невского вызвало бурное обсуждение среди мозырян. Камень преткновения – локация, которую выбрали для размещения заказчики объекта. В материалах общественных обсуждений на сайте Мозырского райисполкома указано – территория лесопарка «Молодежный» возле городской больницы. Горожане обеспокоены, под стройплощадку будут вырубать деревья. Да, и в целом, эта лесистая зона – любимое место местного спортивного сообщества. Здесь гуляют влюбленные пары, молодые родители с колясками, пожилые мозыряне. Главный архитектор района заверил, не стоит волноваться! Общественные обсуждения, в этом случае, не гарант начала строительства.
Общественные обсуждения по данному проекту продлятся по 27 июля. Затем, с учетом мнения местных жителей, заказчику объекта будут предложены другие площадки для строительства храма.
Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ
Строительство храма у лесопарка «Молодежный». Быть или не быть?
Будущее строительство храма в честь Александра Невского вызвало бурное обсуждение среди мозырян. Камень преткновения – локация, которую выбрали для размещения заказчики объекта. В материалах общественных обсуждений на сайте Мозырского райисполкома указано – территория лесопарка «Молодежный» возле городской больницы. Горожане обеспокоены, под стройплощадку будут вырубать деревья. Да, и в целом, эта лесистая зона – любимое место местного спортивного сообщества. Здесь гуляют влюбленные пары, молодые родители с колясками, пожилые мозыряне. Главный архитектор района заверил, не стоит волноваться! Общественные обсуждения, в этом случае, не гарант начала строительства.