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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Строительство храма у лесопарка «Молодежный». Быть или не быть?

15 июля 2022, 18:39

Будущее строительство храма в честь Александра Невского вызвало бурное обсуждение среди мозырян. Камень преткновения – локация, которую выбрали для размещения заказчики объекта. В материалах общественных обсуждений на сайте Мозырского райисполкома указано – территория лесопарка «Молодежный» возле городской больницы. Горожане обеспокоены, под стройплощадку будут вырубать деревья. Да, и в целом, эта лесистая зона – любимое место местного спортивного сообщества. Здесь гуляют влюбленные пары, молодые родители с колясками, пожилые мозыряне. Главный архитектор района заверил, не стоит волноваться! Общественные обсуждения, в этом случае, не гарант начала строительства.
Общественные обсуждения по данному проекту продлятся по 27 июля. Затем, с учетом мнения местных жителей, заказчику объекта будут предложены другие площадки для строительства храма.
Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ

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