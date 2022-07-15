В Беларуси сохраняется высокий уровень гибели людей на водоемах: с начала купального сезона утонули 126 человек, из которых 14 детей. Для предотвращения утоплений проводится комплекс превентивных мероприятий.
Гибель людей на воде – по-прежнему, вопрос №1 в жаркий сезон. Вдумайтесь в эти цифры! С начала купального сезона – 1 июня, — в стране утонули 126 человек. 14 из них – дети! Сейчас – ровно середина лета. А значит, спасатели и правоохранители продолжать отрабатывать зоны отдыха и запрещенные для купания места. Но главный датчик контроля должен срабатывать в голове у отдыхающих.
Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
В Беларуси сохраняется высокий уровень гибели людей на водоемах: с начала купального сезона утонули 126 человек, из которых 14 детей
В Беларуси сохраняется высокий уровень гибели людей на водоемах: с начала купального сезона утонули 126 человек, из которых 14 детей. Для предотвращения утоплений проводится комплекс превентивных мероприятий.