В Мозырском педагогическом сейчас тишина. Студенты на каникулах, преподаватели в отпусках. Позади сессия и экзамены, самое время отдохнуть. Но на втором этаже около технолого-биологического факультета кипит работа, вернее, творчество.
В руках кисти, на столах – банки с краской. На стене – почти готовый проект. Студотряд «Дали 21 века» не пошел по стопам художника, имя которого носит. Их проект – не сюрреализм, не сны, не фантазии, не мысли из потаенных уголков подсознания, а вполне себе узнаваемый мозырский городской пейзаж. Можно сказать, визитная карточка нашего Мозыря. Вид на город через Припять.
Творческо-трудовому проекту Мозырского педагогического университета уже третий год. Оставить свой след не только в стенах, но и на стенах университета. У студентов из отряда «Дали 21 века » это получается. В следующем году студотрядовцы планируют вновь бросить вызов строгой университетской архитектуре и зажечь мозырскими пейзажами еще несколько однотонных стен.
Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Студенческий отряд «Дали 21 века» Мозырского педагогического. Оставить свой след не только в стенах, но и на стенах университета
В Мозырском педагогическом сейчас тишина. Студенты на каникулах, преподаватели в отпусках. Позади сессия и экзамены, самое время отдохнуть. Но на втором этаже около технолого-биологического факультета кипит работа, вернее, творчество.