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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Студенческий отряд «Дали 21 века» Мозырского педагогического. Оставить свой след не только в стенах, но и на стенах университета

12 июля 2022, 18:11

В Мозырском педагогическом сейчас тишина. Студенты на каникулах, преподаватели в отпусках. Позади сессия и экзамены, самое время отдохнуть. Но на втором этаже около технолого-биологического факультета кипит работа, вернее, творчество.
В руках кисти, на столах – банки с краской. На стене – почти готовый проект. Студотряд «Дали 21 века» не пошел по стопам художника, имя которого носит. Их проект – не сюрреализм, не сны, не фантазии, не мысли из потаенных уголков подсознания, а вполне себе узнаваемый мозырский городской пейзаж. Можно сказать, визитная карточка нашего Мозыря. Вид на город через Припять.
Творческо-трудовому проекту Мозырского педагогического университета уже третий год. Оставить свой след не только в стенах, но и на стенах университета. У студентов из отряда «Дали 21 века » это получается. В следующем году студотрядовцы планируют вновь бросить вызов строгой университетской архитектуре и зажечь мозырскими пейзажами еще несколько однотонных стен.
Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ

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