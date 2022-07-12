Вчера мы вам рассказывали, как неравнодушные мозыряне спасли двух собак. Малышки попали в битумную яму. А сегодня мы навестили Зиту и Гиту в приюте на Пхове. История спасения и слова благодарности в следующем сюжете.
Ирина Невмержицкая, председатель зоозощитной организации «Верные друзья» до сих пор на эмоциях, хотя после ЧП прошло уже пару дней. Рассказывает про воскресную историю спасения и не верит, что собак удалось вытащить из битумной ямы. А все благодаря этой женщине, Валентине, работнице приюта. Она первая услышала визги и жалобный вой и бросилась на помощь.
После постов в интернете – десятки звонков от мозырян с предложением помощи, 20 литров подсолнечного масла, гора ветоши и больше пяти часов спасительной операции. Мыли, отмывали, обтирали. Тщательно, сантиметр за сантиметром. И так сотни раз не в одну пару рук. Щенки не просто перепачкались, битум пропитал всю шерсть, до самой кожи. Они были как живые мумии, только и могли, что тихо поскуливать. Измучены, обессилены, испуганы. Животные просто доверились людям.
Ирина благодарит всех, кто пришел на помощь. Спасеныши оказались девочками, месяцев пять-семь от роду. Сейчас они вместе, в вольере. Еще испуганы, еще расточают аромат подсолнечного масла. Назвали девчуль Зита и Гита. Назвали так не случайно. В честь сестер-близняшек из индийского фильма. У девушек была трудная судьба, но, как и положено в индийском кино, все закончилось хэппи-эндом. Ирина надеется, что ее Зита и Гита тоже обретут свою долю собачьего счастья, которое неразрывно связано с человеком. Можно считать, что статус малышек сейчас – «активный поиск любящего хозяина»
Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
История спасения и слова благодарности. Спасенные из битума щенки Зита и Гита находятся в приюте на Пхове
Вчера мы вам рассказывали, как неравнодушные мозыряне спасли двух собак. Малышки попали в битумную яму. А сегодня мы навестили Зиту и Гиту в приюте на Пхове. История спасения и слова благодарности в следующем сюжете.