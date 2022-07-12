В Мозыре выясняют обстоятельства трагического инцидента: вечером 11 июля двухлетняя девочка выпала из окна 7-го этажа. Малышка была младшим ребенком в семье. В какой-то момент оказалась вне поля зрения мамы и выбралась на балкон. К сожалению, спасти девочку после падения с высоты медикам не удалось. Не держите окна открытыми, пользуйтесь блокираторами, будьте рядом с детьми. Помните, ваш ребенок умеет мечтать, но не умеет летать!
Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Двухлетняя малышка выпала из окна 7 этажа. Девочка погибла. Происшествие случилось в одной из девятиэтажек на бульваре Страконицкий
В Мозыре выясняют обстоятельства трагического инцидента: вечером 11 июля двухлетняя девочка выпала из окна 7-го этажа. Малышка была младшим ребенком в семье. В какой-то момент оказалась вне поля зрения мамы и выбралась на балкон. К сожалению, спасти девочку после падения с высоты медикам не удалось. Не держите окна открытыми, пользуйтесь блокираторами, будьте рядом с детьми. Помните, ваш ребенок умеет мечтать, но не умеет летать!