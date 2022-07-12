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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Двухлетняя малышка выпала из окна 7 этажа. Девочка погибла. Происшествие случилось в одной из девятиэтажек на бульваре Страконицкий

12 июля 2022, 18:10

В Мозыре выясняют обстоятельства трагического инцидента: вечером 11 июля двухлетняя девочка выпала из окна 7-го этажа. Малышка была младшим ребенком в семье. В какой-то момент оказалась вне поля зрения мамы и выбралась на балкон. К сожалению, спасти девочку после падения с высоты медикам не удалось. Не держите окна открытыми, пользуйтесь блокираторами, будьте рядом с детьми. Помните, ваш ребенок умеет мечтать, но не умеет летать!
Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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