Стартовало голосование за авторские видеоролики финалистов проекта «Властелин села 2022». Мозырской семье Веракса нужна ваша поддержка!

В официальном Telegram-канале БРСМ стартовало голосование за конкурс авторских видеороликов «В единстве сила!» финалистов республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села 2022». Напомним, Гомельскую область в этом году представляет мозырская семья Дениса и Юлии Веракса. Отдать голос за победу нашей семьи в номинации «Властелин села online» может каждый пользователь Telegram. Это дополнительная номинация. Через авторские малометражки семьи предварительно презентуют свои очаг и чету — рассказывают о своем подворье, кулинарных и творческих способностях. Голосовать за ролики можно до финального дня, 9 июля.