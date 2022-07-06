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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Минприроды с 8 июля по 8 августа проводит акцию «Отдых без вреда природе». Главная цель — популяризации бережного отношения жителей и гостей страны к природной среде

6 июля 2022, 18:44

С 8 июля по 8 августа в Беларуси пройдет акция «Отдых без вреда природе». Ее инициатор – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Главная цель — популяризации бережного отношения граждан к природной среде. Экологи проведут рейды в зонах отдыха и любительского рыболовства и особо охраняемых природных территориях. С отдыхающими будут проводиться разъяснительные беседы об организации досуга без вреда природе. Уровень экологической культуры населения нужно повышать, уверены специалисты. Среди наиболее частых нарушений — разведение костров в запрещенных местах, выжигание сухой растительности, мойка и стоянка транспортных средств вне установленных мест, несанкционированное размещение отходов, повреждение и уничтожение насаждений, в том числе краснокнижных растений, и другие. Чтобы не наносить вред окружающей среде, Минприроды рекомендует гражданам отдыхать в специально оборудованных для этого местах и соблюдать простые правила: убирать за собой мусор, разводить костер только в мангале и в разрешенных местах, привозить с собой дрова или уголь, стараться не нанести вред животным.

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