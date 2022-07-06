Минприроды с 8 июля по 8 августа проводит акцию «Отдых без вреда природе». Главная цель — популяризации бережного отношения жителей и гостей страны к природной среде

С 8 июля по 8 августа в Беларуси пройдет акция «Отдых без вреда природе». Ее инициатор – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Главная цель — популяризации бережного отношения граждан к природной среде. Экологи проведут рейды в зонах отдыха и любительского рыболовства и особо охраняемых природных территориях. С отдыхающими будут проводиться разъяснительные беседы об организации досуга без вреда природе. Уровень экологической культуры населения нужно повышать, уверены специалисты. Среди наиболее частых нарушений — разведение костров в запрещенных местах, выжигание сухой растительности, мойка и стоянка транспортных средств вне установленных мест, несанкционированное размещение отходов, повреждение и уничтожение насаждений, в том числе краснокнижных растений, и другие. Чтобы не наносить вред окружающей среде, Минприроды рекомендует гражданам отдыхать в специально оборудованных для этого местах и соблюдать простые правила: убирать за собой мусор, разводить костер только в мангале и в разрешенных местах, привозить с собой дрова или уголь, стараться не нанести вред животным.