Республиканская премьера в кинотеатре «Мир». С 7 июля мозыряне могут посмотреть фильм «Подрыв»

С 7 июля в кинотеатре «Мир» начинаются показы нового белорусского фильма «ПОДРЫВ». Кинолента повествует о событиях 1945 года. На территории освобожденной Беларуси проходят работы по масштабной очистке земли от наследия войны – неразорвавшихся мин и снарядов, оставшихся в земле на месте боевых действий. Работу выполняют отряды из числа молодых добровольцев, которые прошли всего лишь недельные курсы подготовки. Фильм снял белорусский режиссер, сценарист и киноактер Иван Павлов. Фильм будут демонстрировать в Большом зале кинотеатра с 7 по 13 июля, сеанс в 15.00.