В микрорайоне «Заречный» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 5 июля в 19.46. В микрорайоне «Заречный» 62-летний водитель не смог справиться с управлением автобуса №6, и врезался в забор жилого дома. При этом автобус столкнулся с «Пассатом», который был припаркован во дворе. Легковушка получила механические повреждения. По информации ГАИ Мозырского РОВД, водитель автобуса не проверил его техническое состояние перед выездом на маршрут, что и стало причиной ДТП. К счастью, ни сам мужчина, ни его пассажиры не пострадали. По факту аварии продолжается проверка.