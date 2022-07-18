В Таджикистане состоялся Кубок международной школы по информатике ЮНИОР «ISI Junior 2022». В национальной делегации Беларуси все 12 белорусских школьников отмечены медалями Кубка. Серебряной медалью в личном зачёте награждён Григорий Кошман из КЮП Мозыря.
Команда учащихся Беларуси приняла участие в пятом кубке ISIjunior 2022, который проходил в Душанбе. В числе 12 белорусских знатоков были два представителя Гомельщины – Дмитрий Горбатовский (гимназия № 51 Гомеля) и Григорий Кошман (воспитанник мозырского кружка спортивного программирования). Состав сборной команды Беларуси был сформирован по результатам многодневных отборочных соревнований, проведённых среди 37 лучших участников третьего этапа республиканской олимпиады 2021/2022 года по информатике. В олимпиаде состязались около 160 участников в возрасте от 13 до 16 лет из разных стран мира, включая Казахстан, Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Китай, Кубу, Иран, Афганистан. Она проходила в заочном и очном форматах. Всего было четыре тура: математический, кодерный, марафонский и эстафеты. В этом году добавился новый кодер-тур, в рамках которого участники должны были тестировать готовые программы и находить ошибки на специальной платформе. У команды Беларуси восемь золотых, три серебряные и одна бронзовая медали. Воспитанник КЮП Мозыря Григорий Кошман награждён серебряной медалью в индивидуальном зачёте Кубка и вошёл в состав команды, которая принесла Беларуси золото в командном зачёте. Тренер мозырского участника — Алексей Валентинович Борунов.
Школьник из Мозыря завоевал серебро в Кубке международной школы по информатике
В Таджикистане состоялся Кубок международной школы по информатике ЮНИОР «ISI Junior 2022». В национальной делегации Беларуси все 12 белорусских школьников отмечены медалями Кубка. Серебряной медалью в личном зачёте награждён Григорий Кошман из КЮП Мозыря.