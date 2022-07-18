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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Открытый Кубок стран СНГ по гребле на байдарках и каноэ собрал в городе над Припятью 140 участников из Беларуси, России, Казахстана, Молдавии

18 июля 2022, 18:30

Необычное спортивное мероприятие принимал Мозырь на минувших выходных. В городе над Припятью собрались 140 гребцов из 33 городов, чтобы посоревноваться, пообщаться и дать мастер-класс молодым спортсменам.
Мозырщина всегда славилась гребцами, побеждающими на чемпионатах Европы и мира и покоряющими пьедестал Олимпийских игр. В том числе, этому способствуют традиции, бережно передаваемые из поколения в поколение. Самый яркий пример сезона-2022 – первый Открытый кубок стран СНГ по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов. Его инициировали и провели на мозырской земле.
Почти 140 участников из более чем 30-ти городов. За плечами каждого – свой путь к победам и россыпи наград. Но здесь, в Мозыре, они собрались даже не соревноваться. А встретить старых друзей, пообщаться и поностальгировать, вспомнить яркие годы с ежедневными тренировками. И показать нынешнему молодому поколению спортсменов, гребля – это любовь с первого заплыва. Та самая спортивная любовь, которая становится образом жизни.
Открытию соревнования не помешала даже капризная погода. Спортсменов приветствовала заместитель председателя Мозырского райисполкома Елена Каленик и представители оргкомитета.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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