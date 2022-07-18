Необычное спортивное мероприятие принимал Мозырь на минувших выходных. В городе над Припятью собрались 140 гребцов из 33 городов, чтобы посоревноваться, пообщаться и дать мастер-класс молодым спортсменам.
Мозырщина всегда славилась гребцами, побеждающими на чемпионатах Европы и мира и покоряющими пьедестал Олимпийских игр. В том числе, этому способствуют традиции, бережно передаваемые из поколения в поколение. Самый яркий пример сезона-2022 – первый Открытый кубок стран СНГ по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов. Его инициировали и провели на мозырской земле.
Почти 140 участников из более чем 30-ти городов. За плечами каждого – свой путь к победам и россыпи наград. Но здесь, в Мозыре, они собрались даже не соревноваться. А встретить старых друзей, пообщаться и поностальгировать, вспомнить яркие годы с ежедневными тренировками. И показать нынешнему молодому поколению спортсменов, гребля – это любовь с первого заплыва. Та самая спортивная любовь, которая становится образом жизни.
Открытию соревнования не помешала даже капризная погода. Спортсменов приветствовала заместитель председателя Мозырского райисполкома Елена Каленик и представители оргкомитета.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Открытый Кубок стран СНГ по гребле на байдарках и каноэ собрал в городе над Припятью 140 участников из Беларуси, России, Казахстана, Молдавии
Необычное спортивное мероприятие принимал Мозырь на минувших выходных. В городе над Припятью собрались 140 гребцов из 33 городов, чтобы посоревноваться, пообщаться и дать мастер-класс молодым спортсменам.