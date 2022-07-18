Министерство образования запустило онлайн-анкетирование по элементам школьной формы в 2022 году. Ответить на вопросы предлагается как родителям, так и учащимся

Министерство образования запустило онлайн-анкетирование по элементам школьной формы в 2022 году. Вопросы касаются форменного и цветового предпочтения и рассчитаны на учащихся, родителей и педагогических работников. Напомним, с 1 сентября в каждой школе появится дресс-код. До 1 августа от каждого учреждения образования ждут коллегиального решения, какой одинаковый элемент будет использоваться. Это может быть пиджак, жилетка, значок, эмблема-нашивка или что-то иное. Выбор сделают совместно администрация школы, педагоги и родительский комитет.