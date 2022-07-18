На Гомельщине проведут комплекс мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов

С 25 по 29 июля этого года на территории Мозырского района сотрудники правоохранительных органов проведут мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. В милиции напоминают, лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождается от уголовной ответственности. В мае этого года, при проведении операции «Арсенал», жители района добровольно сдали 6 единиц оружия. Изъято также 242 боеприпаса к нарезному огнестрельному оружию. Отметим, за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ законодателем предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Административная ответственность не менее серьезная — штрафы до тридцати базовых величин. О желании добровольно сдать, а также фактах незаконного хранения оружия или боеприпасов, можно сообщить по телефону +375-29-532-02-00 или 102.