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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

На Гомельщине проведут комплекс мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов

18 июля 2022, 18:38

С 25 по 29 июля этого года на территории Мозырского района сотрудники правоохранительных органов проведут мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. В милиции напоминают, лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождается от уголовной ответственности. В мае этого года, при проведении операции «Арсенал», жители района добровольно сдали 6 единиц оружия. Изъято также 242 боеприпаса к нарезному огнестрельному оружию. Отметим, за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ законодателем предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Административная ответственность не менее серьезная — штрафы до тридцати базовых величин. О желании добровольно сдать, а также фактах незаконного хранения оружия или боеприпасов, можно сообщить по телефону +375-29-532-02-00 или 102.

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