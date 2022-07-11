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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Переплыли море и собрали 9 000 рублей на слуховой аппарат для Андрея Невмержицкого из Мозыря. В белорусской столице прошел благотворительный заплыв

11 июля 2022, 13:38

9 тысяч рублей на слуховой аппарат для маленького мозырянина собрали участники благотворительного заплыва на Минском море. К спортивному проекту с важной составляющей присоединились 90 человек в возрасте от 16 до 77 лет. Все собранные деньги на заплыве деньги перечислили в благотворительный фонд помощи детям «Шанс». Они пойдут на покупку для малыша, который не слышит голос мамы, звуков этого мира и не может их воспроизводить. Андрею нет еще и года, он родился без слуховых проходов. Мальчику, как можно скорее, нужен аппарат костной проводимости, чтобы не упустить время и не допустить задержки психоречевого развития. Благодаря участникам благотворительного заплыва сбор удалось закрыть.

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