Переплыли море и собрали 9 000 рублей на слуховой аппарат для Андрея Невмержицкого из Мозыря. В белорусской столице прошел благотворительный заплыв

9 тысяч рублей на слуховой аппарат для маленького мозырянина собрали участники благотворительного заплыва на Минском море. К спортивному проекту с важной составляющей присоединились 90 человек в возрасте от 16 до 77 лет. Все собранные деньги на заплыве деньги перечислили в благотворительный фонд помощи детям «Шанс». Они пойдут на покупку для малыша, который не слышит голос мамы, звуков этого мира и не может их воспроизводить. Андрею нет еще и года, он родился без слуховых проходов. Мальчику, как можно скорее, нужен аппарат костной проводимости, чтобы не упустить время и не допустить задержки психоречевого развития. Благодаря участникам благотворительного заплыва сбор удалось закрыть.