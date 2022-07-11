Первый молодежный проект «Поезд памяти» сегодня – уже страница истории. Но в памяти участников, среди которых была и мозырянка, он останется навсегда. 16-летняя Анастасия Кононкова на поезде была единственной представительницей нашего города.
С 22 июня и по 3 июля «Поезд Памяти» проехал по 14-ти городам России и Беларуси. Юные путешественники посетили множество мемориалов, памятных мест. Много узнали об историческом и военном наследии современных городов.
Настя – член молодежного парламента при Мозырском районном Совете депутатов. Активная, энергичная, увлеченная. Такими воспитывают детей в ее родной школе №5, где даже во время каникул всегда организуют полезный досуг. Так, у подопечных оздоровительного лагеря «Патриот» насыщенная экскурсионная познавательная программа.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Яркая история с патриотической составляющей. Участница «Поезд Памяти» Анастасия Кононкова поделилась впечатлениями от проекта
Первый молодежный проект «Поезд памяти» сегодня – уже страница истории. Но в памяти участников, среди которых была и мозырянка, он останется навсегда. 16-летняя Анастасия Кононкова на поезде была единственной представительницей нашего города.