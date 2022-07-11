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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Яркая история с патриотической составляющей. Участница «Поезд Памяти» Анастасия Кононкова поделилась впечатлениями от проекта

11 июля 2022, 17:44

Первый молодежный проект «Поезд памяти» сегодня – уже страница истории. Но в памяти участников, среди которых была и мозырянка, он останется навсегда. 16-летняя Анастасия Кононкова на поезде была единственной представительницей нашего города.
С 22 июня и по 3 июля «Поезд Памяти» проехал по 14-ти городам России и Беларуси. Юные путешественники посетили множество мемориалов, памятных мест. Много узнали об историческом и военном наследии современных городов.
Настя – член молодежного парламента при Мозырском районном Совете депутатов. Активная, энергичная, увлеченная. Такими воспитывают детей в ее родной школе №5, где даже во время каникул всегда организуют полезный досуг. Так, у подопечных оздоровительного лагеря «Патриот» насыщенная экскурсионная познавательная программа.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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