Новоявленные мамочки принимают многочисленные поздравления. В канун главного государственного праздника, дня независимости в Мозырском роддоме на свет появилось 5 малышей. Ариша Державская родилась после полуночи уже 3 июля. Ольга Дулуб стала мамой в 8 раз, теперь у нее 5 девчонок и 3 мальчишки.
У Августы Тарун второй ребенок. Первый мальчик, а сейчас уже и девочка с красивым именем Роза. Традиционно в День независимости в Мозырском роддоме почетные гости. Приехали, чтобы поздравить малышей, родившихся в канун Дня Республики, их мам, и, конечно, вручить нужные подарки. Детская одежда украшена национальным орнаментом. Маленькие вышиванки для маленьких белорусов.
Поздравительная акция носит название «падарунак для немаўляці». Ее активно поддерживают общественные организации.
Мероприятие получилось хоть и коротким, у новоявленных мамочек сейчас много хлопот, но теплым и душевным. Завершилось все совместным фото и многочисленными добрыми пожеланиями.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
«Падарунак для немаўляці» – традиционная акция. В мозырском роддоме поздравления принимали пять женщин, которые стали мамами накануне Дня Независимости
Новоявленные мамочки принимают многочисленные поздравления. В канун главного государственного праздника, дня независимости в Мозырском роддоме на свет появилось 5 малышей. Ариша Державская родилась после полуночи уже 3 июля. Ольга Дулуб стала мамой в 8 раз, теперь у нее 5 девчонок и 3 мальчишки.