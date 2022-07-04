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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

«Падарунак для немаўляці» – традиционная акция. В мозырском роддоме поздравления принимали пять женщин, которые стали мамами накануне Дня Независимости

4 июля 2022, 18:32

Новоявленные мамочки принимают многочисленные поздравления. В канун главного государственного праздника, дня независимости в Мозырском роддоме на свет появилось 5 малышей. Ариша Державская родилась после полуночи уже 3 июля. Ольга Дулуб стала мамой в 8 раз, теперь у нее 5 девчонок и 3 мальчишки.
У Августы Тарун второй ребенок. Первый мальчик, а сейчас уже и девочка с красивым именем Роза. Традиционно в День независимости в Мозырском роддоме почетные гости. Приехали, чтобы поздравить малышей, родившихся в канун Дня Республики, их мам, и, конечно, вручить нужные подарки. Детская одежда украшена национальным орнаментом. Маленькие вышиванки для маленьких белорусов.
Поздравительная акция носит название «падарунак для немаўляці». Ее активно поддерживают общественные организации.
Мероприятие получилось хоть и коротким, у новоявленных мамочек сейчас много хлопот, но теплым и душевным. Завершилось все совместным фото и многочисленными добрыми пожеланиями.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ

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