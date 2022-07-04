В День независимости в парке традиционно много детей. Именно для маленьких мозырян и юных гостей города интернет-провайдер «Морс» подготовил праздничную программу. На площадке компании отдыхающих встречали сразу два популярных героя мемов.
Сотни воздушных шаров и красочных листовок, яркая фотозона и два популярных персонажа компьютерной игры и героя мемов – синий Хагги Вагги и розовая Кисси Мисси и, конечно, улыбки и хорошее настроение… Все это ждало гостей праздника на площадке провайдера «Морс», которая развернулась неподалеку от детского городка.
Треугольные, зубастые лица монстров привлекали и малышей, и детишек постарше. Ну а взрослые с недоумением наблюдали за тем, как дети с удовольствием падают в пушистые объятия чудовищ. Сфотографироваться с Хагги Вагги и Кисси Мисси смогли все желающие. В свою очередь дети и взрослые адресовали всем мозырянам искрение поздравления с Днем независимости.
Фоографии с любимыми игрушками смогли сделать сотни мозырян. И не только дети. Взрослые на площадке могли так же получить всю информацию об услугах провайдера, в том числе и новой услуге – ip tv, тестирование которой как раз заканчивается в эти дни.
Фотоотчет о Дне независимости вскоре появится на сайте mors.by, а так же в социальных сетях провайдера: инстаграм и Вконтакте. Ищите на снимках себя и своих детей и наслаждайтесь яркими воспоминаниями и моментами праздника.
Для маленьких мозырян и юных гостей города интернет-провайдер «Морс» в День независимости подготовил праздничную программу
В День независимости в парке традиционно много детей. Именно для маленьких мозырян и юных гостей города интернет-провайдер «Морс» подготовил праздничную программу. На площадке компании отдыхающих встречали сразу два популярных героя мемов.