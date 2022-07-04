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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Для маленьких мозырян и юных гостей города интернет-провайдер «Морс» в День независимости подготовил праздничную программу

4 июля 2022, 18:32

В День независимости в парке традиционно много детей. Именно для маленьких мозырян и юных гостей города интернет-провайдер «Морс» подготовил праздничную программу. На площадке компании отдыхающих встречали сразу два популярных героя мемов.
Сотни воздушных шаров и красочных листовок, яркая фотозона и два популярных персонажа компьютерной игры и героя мемов – синий Хагги Вагги и розовая Кисси Мисси и, конечно, улыбки и хорошее настроение… Все это ждало гостей праздника на площадке провайдера «Морс», которая развернулась неподалеку от детского городка.
Треугольные, зубастые лица монстров привлекали и малышей, и детишек постарше. Ну а взрослые с недоумением наблюдали за тем, как дети с удовольствием падают в пушистые объятия чудовищ. Сфотографироваться с Хагги Вагги и Кисси Мисси смогли все желающие. В свою очередь дети и взрослые адресовали всем мозырянам искрение поздравления с Днем независимости.
Фоографии с любимыми игрушками смогли сделать сотни мозырян. И не только дети. Взрослые на площадке могли так же получить всю информацию об услугах провайдера, в том числе и новой услуге – ip tv, тестирование которой как раз заканчивается в эти дни.
Фотоотчет о Дне независимости вскоре появится на сайте mors.by, а так же в социальных сетях провайдера: инстаграм и Вконтакте. Ищите на снимках себя и своих детей и наслаждайтесь яркими воспоминаниями и моментами праздника.

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