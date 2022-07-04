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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

День Независимости. Вечерняя программа

4 июля 2022, 18:33

Эпицентр вечерних гуляний – центральная городская площадь. Когда на город начали опускаться сумерки, здесь начинается настоящий опен-эйр. Тысячи жителей и гостей города ежегодно собираются, чтобы проводить праздник песнями, танцами и громкими криками под залпы салюта. Ярко, шумно и весело. Такая атмосфера царила на площади Ленина. Отметить День независимости страны мозыряне приезжали большими компаниями. Очень много семей с детьми и молодежи. На сцене под открытым небом выступают лучшие местные артисты. Репертуар широкий – от легендарных советских хитов до современных песен о любви.
На творческой программе День независимости не закончился. Ровно в 22.55 отдыхающие на площади Ленина вместе с жителями всей Беларуси запели национальный гимн. Эта акция уже много лет – особый знак праздника. Руководство района, молодежь, ветераны труда, педагоги и медработники, сотрудники предприятий, спортсмены и деятели культуры. В эти минуты они едины. Они – патриоты!
Как «квiтнее» Беларусь наблюдали воочию, когда небо разукрасили праздничные залпы. Фейерверк в этот день – как начало отсчета еще одного года независимой жизни страны.
Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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