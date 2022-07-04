Эпицентр вечерних гуляний – центральная городская площадь. Когда на город начали опускаться сумерки, здесь начинается настоящий опен-эйр. Тысячи жителей и гостей города ежегодно собираются, чтобы проводить праздник песнями, танцами и громкими криками под залпы салюта. Ярко, шумно и весело. Такая атмосфера царила на площади Ленина. Отметить День независимости страны мозыряне приезжали большими компаниями. Очень много семей с детьми и молодежи. На сцене под открытым небом выступают лучшие местные артисты. Репертуар широкий – от легендарных советских хитов до современных песен о любви.
На творческой программе День независимости не закончился. Ровно в 22.55 отдыхающие на площади Ленина вместе с жителями всей Беларуси запели национальный гимн. Эта акция уже много лет – особый знак праздника. Руководство района, молодежь, ветераны труда, педагоги и медработники, сотрудники предприятий, спортсмены и деятели культуры. В эти минуты они едины. Они – патриоты!
Как «квiтнее» Беларусь наблюдали воочию, когда небо разукрасили праздничные залпы. Фейерверк в этот день – как начало отсчета еще одного года независимой жизни страны.
Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ
День Независимости. Вечерняя программа
Эпицентр вечерних гуляний – центральная городская площадь. Когда на город начали опускаться сумерки, здесь начинается настоящий опен-эйр. Тысячи жителей и гостей города ежегодно собираются, чтобы проводить праздник песнями, танцами и громкими криками под залпы салюта. Ярко, шумно и весело. Такая атмосфера царила на площади Ленина. Отметить День независимости страны мозыряне приезжали большими компаниями. Очень много семей с детьми и молодежи. На сцене под открытым небом выступают лучшие местные артисты. Репертуар широкий – от легендарных советских хитов до современных песен о любви.