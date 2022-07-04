К празднованию Дня независимости присоединились большие и малые города Беларуси. Ровно в 10 утра 3 июля на главной площади Калинковичей звучал государственный гимн. Митинг объединил сотни жителей райцентра, которые вновь и вновь говорили о свободе, суверенитете, независимости.
В 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков вспоминали подвиг советских солдат. Театральный перфоманс для калинковичан подготовил районный
культурный центр. Знаковые события Великой Отечественной показали через призму человеческих судеб. Среди участников постановки и калинковичско-мозырский клуб «Поиск».
Маршем по центральной площади Калинковичей прошли военнослужащие частей, дислоцирующихся на Полесье. А также представители силовых структур. В праздничной колонне — работники предприятий-юбиляров и предприятий-победителей соревновния по социально-экономическому развитию. Самая зрелищная часть — шествие служебных автомобилей и спецтехники.
Вставка (проезд и объявление самого большого комбайна).
Завершился праздничный митинг флешмобом с участием дошкольников и воспитанников местных учреждений культуры.
После официальной части калинковичан пригласили в городской парк, где продолжились праздничные гуляния.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
День Независимости-2022. Калинковичи
К празднованию Дня независимости присоединились большие и малые города Беларуси. Ровно в 10 утра 3 июля на главной площади Калинковичей звучал государственный гимн. Митинг объединил сотни жителей райцентра, которые вновь и вновь говорили о свободе, суверенитете, независимости.