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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

День Независимости-2022. Калинковичи

4 июля 2022, 18:28

К празднованию Дня независимости присоединились большие и малые города Беларуси. Ровно в 10 утра 3 июля на главной площади Калинковичей звучал государственный гимн. Митинг объединил сотни жителей райцентра, которые вновь и вновь говорили о свободе, суверенитете, независимости.
В 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков вспоминали подвиг советских солдат. Театральный перфоманс для калинковичан подготовил районный
культурный центр. Знаковые события Великой Отечественной показали через призму человеческих судеб. Среди участников постановки и калинковичско-мозырский клуб «Поиск».
Маршем по центральной площади Калинковичей прошли военнослужащие частей, дислоцирующихся на Полесье. А также представители силовых структур. В праздничной колонне — работники предприятий-юбиляров и предприятий-победителей соревновния по социально-экономическому развитию. Самая зрелищная часть — шествие служебных автомобилей и спецтехники.
Вставка (проезд и объявление самого большого комбайна).
Завершился праздничный митинг флешмобом с участием дошкольников и воспитанников местных учреждений культуры.
После официальной части калинковичан пригласили в городской парк, где продолжились праздничные гуляния.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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