Многочисленные концертные площадки, квесты, игры, конкурсы, и, конечно, праздничная торговля. Праздник в парке

Далее центр праздничной концентрации сместился в городской парк «Победы». Многочисленные концертные площадки, квесты, игры, конкурсы, и, конечно, праздничная торговля.
То, что мозыряне широко, ярко и красочно празднуют День независимости, было заметно уже на подходе к парку. Ассорти из интерактивных площадок, для взрослых и детей, квесты, мастер-классы и много исторических проектов, в память о Великой Отечественной войне, о героях, чьими именами названы улицы города, кто воевал, кто после восстанавливал Мозырь из руин. Учреждения образования, общественные объединения и организации вносили свою лепту в празднование главного белорусского праздника. Не остались в стороне и предприятия. Тематические стенды со своей продукцией, возможность узнать конкретику о производственной деятельности.
А уже непосредственно в парке и песни, и танцы, и солдатская каша, и шашлык. Туризм, библиотечное дело, спортсмены, актеры, каждый демонстрировал свой потенциал и каждый подготовил к празднику свой поздравительный сценарий так, чтобы было интересно. Нашлось место и для благотворительности. Зоозащитники пытались пристроить маленьких четвероногих бедолаг. Также в парке развернулась ярмарка в поддержку маленькой мозырянки Елизаветы Теребовец, которая нуждается в дорогостоящем лечении.
Для желающих активного отдыха – многочисленные спортивные площадки, для тех, кто хотел потанцевать – выступления музыкальных коллективов, кто-то просто прогуливался по парку. Праздничная торговля тоже была как всегда востребована.
В целом, День Независимости получился ярким и душевным одновременно, приходили семьями, с друзьями. Гулянья в парке продолжились до самого вечера.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ