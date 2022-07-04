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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Многочисленные концертные площадки, квесты, игры, конкурсы, и, конечно, праздничная торговля. Праздник в парке

4 июля 2022, 18:26

Далее центр праздничной концентрации сместился в городской парк «Победы». Многочисленные концертные площадки, квесты, игры, конкурсы, и, конечно, праздничная торговля.
То, что мозыряне широко, ярко и красочно празднуют День независимости, было заметно уже на подходе к парку. Ассорти из интерактивных площадок, для взрослых и детей, квесты, мастер-классы и много исторических проектов, в память о Великой Отечественной войне, о героях, чьими именами названы улицы города, кто воевал, кто после восстанавливал Мозырь из руин. Учреждения образования, общественные объединения и организации вносили свою лепту в празднование главного белорусского праздника. Не остались в стороне и предприятия. Тематические стенды со своей продукцией, возможность узнать конкретику о производственной деятельности.
А уже непосредственно в парке и песни, и танцы, и солдатская каша, и шашлык. Туризм, библиотечное дело, спортсмены, актеры, каждый демонстрировал свой потенциал и каждый подготовил к празднику свой поздравительный сценарий так, чтобы было интересно. Нашлось место и для благотворительности. Зоозащитники пытались пристроить маленьких четвероногих бедолаг. Также в парке развернулась ярмарка в поддержку маленькой мозырянки Елизаветы Теребовец, которая нуждается в дорогостоящем лечении.
Для желающих активного отдыха – многочисленные спортивные площадки, для тех, кто хотел потанцевать – выступления музыкальных коллективов, кто-то просто прогуливался по парку. Праздничная торговля тоже была как всегда востребована.

В целом, День Независимости получился ярким и душевным одновременно, приходили семьями, с друзьями. Гулянья в парке продолжились до самого вечера.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ

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