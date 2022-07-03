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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

3 июля 2022 года. 12.00. Мозырь. Площадь Ленина. День Независимости

4 июля 2022, 18:25

Торжественное открытие праздника, посвященного Дню Независимости и 78-годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, проходило на центральной площади на глазах у сотен мозырян и гостей города.
Главный государственный праздник Беларуси – День Независимости, тесно перекликается с Днем Победы, но этот праздник старше Дня Победы почти на год. 3 июля 44-го года от немецко-фашистских захватчиков была освобождена столица Минск, а полная капитуляция Германии произошла в мае 45-го. К празднованию Дня Республики мозыряне готовятся тщательно, продумывают сценарий, много репетируют. Итоговый результат на центральной площади на глазах у сотен зрителей. Торжественное открытие ровно в полдень.
Название праздника говорит само за себя «Моя родная Беларусь – тебе пою, тобой горжусь!». С уважением и оглядкой на прошлое, историю. С трепетом – к настоящему, и, конечно, верой в лучшее будущее. Одна из самых зрелищных частей сценария – это военный парад. Открыли его кадеты из 15 школы. Далее на площадь вступили парадные расчеты Белорусского союза офицеров и Белорусского союза ветеранов органов пограничной службы, воины – афганцы, военнослужащие подразделений, которые дислоцируются в Мозырском районе. Чеканным шагом промаршировали сотрудники милиции и Департамента охраны, а также спасатели.
Еще один традиционный трогательный момент мозырского праздника – от имени всех присутствующих к мемориальному комплексу Курган Славы отправилась делегация для возложения цветов. Как неоднократно подчеркивают организаторы, День Республики – это праздник, который объединяет, показывает, что Мозырь – это все мы. Поэтому по площади проходят представители предприятий и организаций, молодежь, спортсмены.
День Независимости по-мозырски – это праздник, на котором есть место творчеству. Красочные яркие танцевальные флешмобы, перфомансы гармонично вписываются в сценарий.
После яркого торжественного открытия праздника, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь и 78-ой годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на главной сцене началась концертная программа.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец, Вячеслав Пересыпкин, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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