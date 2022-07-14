На территории Гомельской области удерживается стабильно теплая погода, которая позволяет работникам сельского хозяйства беспрерывно проводить уборочную кампанию. В связи с этим Госавтоинспекцией до 24 июля текущего года проводится ряд мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники и травматизма среди населения в период проведения уборочной и заготовительной кампании 2022 года. Сотрудники ГАИ будут в усиленном режиме контролировать соблюдение Правил дорожного движения водителями и механизаторами сельскохозяйственных организаций, а также мониторить порядок задействования техники в уборочной кампании. Наряды ГАИ будут приближены к местам проведения уборочных и заготовительных работ, а в случае необходимости обеспечат сопровождение сельскохозяйственной техники по дорогам местного и республиканского значения. Кроме того, особое внимание правоохранители уделят недопущению потерь зерна при его перевозке, обеспечению беспрепятственного проезда транспорта, занятого на уборке урожая, а также недопущения хищений из агропромышленных комплексов.
Госавтоинспекция призывает к максимальной внимательности и бдительности за рулем, так как в настоящее время по дорогам общего пользования передвигается немалое количество сельхозтехники, большинство из них крупногабаритные и тихоходные машины.
На Гомельщине полным ходом идут мероприятия по уборочной и заготовительной кампании. ГАИ в усиленном режиме контролирует соблюдение ПДД водителями и механизаторами сельхозорганизаций
На территории Гомельской области удерживается стабильно теплая погода, которая позволяет работникам сельского хозяйства беспрерывно проводить уборочную кампанию. В связи с этим Госавтоинспекцией до 24 июля текущего года проводится ряд мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники и травматизма среди населения в период проведения уборочной и заготовительной кампании 2022 года. Сотрудники ГАИ будут в усиленном режиме контролировать соблюдение Правил дорожного движения водителями и механизаторами сельскохозяйственных организаций, а также мониторить порядок задействования техники в уборочной кампании. Наряды ГАИ будут приближены к местам проведения уборочных и заготовительных работ, а в случае необходимости обеспечат сопровождение сельскохозяйственной техники по дорогам местного и республиканского значения. Кроме того, особое внимание правоохранители уделят недопущению потерь зерна при его перевозке, обеспечению беспрепятственного проезда транспорта, занятого на уборке урожая, а также недопущения хищений из агропромышленных комплексов.