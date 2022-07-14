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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

На Гомельщине полным ходом идут мероприятия по уборочной и заготовительной кампании. ГАИ в усиленном режиме контролирует соблюдение ПДД водителями и механизаторами сельхозорганизаций

14 июля 2022, 18:11

На территории Гомельской области удерживается стабильно теплая погода, которая позволяет работникам сельского хозяйства беспрерывно проводить уборочную кампанию. В связи с этим Госавтоинспекцией до 24 июля текущего года проводится ряд мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники и травматизма среди населения в период проведения уборочной и заготовительной кампании 2022 года. Сотрудники ГАИ будут в усиленном режиме контролировать соблюдение Правил дорожного движения водителями и механизаторами сельскохозяйственных организаций, а также мониторить порядок задействования техники в уборочной кампании. Наряды ГАИ будут приближены к местам проведения уборочных и заготовительных работ, а в случае необходимости обеспечат сопровождение сельскохозяйственной техники по дорогам местного и республиканского значения. Кроме того, особое внимание правоохранители уделят недопущению потерь зерна при его перевозке, обеспечению беспрепятственного проезда транспорта, занятого на уборке урожая, а также недопущения хищений из агропромышленных комплексов.
Госавтоинспекция призывает к максимальной внимательности и бдительности за рулем, так как в настоящее время по дорогам общего пользования передвигается немалое количество сельхозтехники, большинство из них крупногабаритные и тихоходные машины.

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