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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Широкий ассортимент, новые коллекции и акции. Активная школьная торговля в регионе официально начинается с 15 июля

14 июля 2022, 18:09

Школьные базары стартуют в Гомельской области с 15 июля. Готовы принимать покупателей и торговые объекты Мозыря, которые уже расширили ассортимент и оформили тематические «уголки школьника». Новые коллекции моделей для школьников предлагают предприятия швейной промышленности. Например, мозырская швейная фабрика «Надэкс» работает в кооперации с «Коминтерном». Уже сегодня предприятие готово предложить современные рубашки для мальчиков, блузки для девочек и не только. По информации управления торговли и услуг Гомельского облисполкома, набор школьно-письменных принадлежностей обойдется в этом году от 50 до 150 рублей. Средний ценовой диапазон одежды для девочек и мальчиков – от 70 до 400 рублей.

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