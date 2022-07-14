Широкий ассортимент, новые коллекции и акции. Активная школьная торговля в регионе официально начинается с 15 июля

Школьные базары стартуют в Гомельской области с 15 июля. Готовы принимать покупателей и торговые объекты Мозыря, которые уже расширили ассортимент и оформили тематические «уголки школьника». Новые коллекции моделей для школьников предлагают предприятия швейной промышленности. Например, мозырская швейная фабрика «Надэкс» работает в кооперации с «Коминтерном». Уже сегодня предприятие готово предложить современные рубашки для мальчиков, блузки для девочек и не только. По информации управления торговли и услуг Гомельского облисполкома, набор школьно-письменных принадлежностей обойдется в этом году от 50 до 150 рублей. Средний ценовой диапазон одежды для девочек и мальчиков – от 70 до 400 рублей.