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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Мозыре задержали мужчину, совершившего серию краж из дачных домов

14 июля 2022, 18:12

Представители садоводческих кооперативов стали обращаться в Мозырский РОВД с марта этого года. Они сообщали о кражах. Так, из дачных домов садоводческого кооператива микрорайона Заречный пропал строительный инструмент, проводка.
В конце мая злоумышленник отжал стекло оконной рамы и проник в дом в садовом товариществе «Озерный». Однако его спугнул вернувшийся хозяин. В тот же день в милицию поступило еще одно заявление о хищении бухты медного кабеля из строящегося здания.
Было заявление и в июне. Схема та же: отжатое стекло, проникновение в дом. Однако на этот раз вор ничего ценного не смог найти. Правоохранители придерживались основной версии о серийном воре. «Если его не остановить, кражи продолжатся. Оперативники уголовного розыска Мозырского РОВД сделали подворный обход дачников. Предупреждали о ситуации, просили сообщать о подозрительных лицах. В предполагаемых местах появления вора стали устраивать засады. Тактика сработала, вор был задержан», — рассказали в УВД.
Злоумышленником оказался 24-летний мозырянин, который ранее был судим за кражи. По его словам, похищенное сбывал в соседнем райцентре. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Мужчину арестовали. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

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