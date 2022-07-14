Представители садоводческих кооперативов стали обращаться в Мозырский РОВД с марта этого года. Они сообщали о кражах. Так, из дачных домов садоводческого кооператива микрорайона Заречный пропал строительный инструмент, проводка.
В конце мая злоумышленник отжал стекло оконной рамы и проник в дом в садовом товариществе «Озерный». Однако его спугнул вернувшийся хозяин. В тот же день в милицию поступило еще одно заявление о хищении бухты медного кабеля из строящегося здания.
Было заявление и в июне. Схема та же: отжатое стекло, проникновение в дом. Однако на этот раз вор ничего ценного не смог найти. Правоохранители придерживались основной версии о серийном воре. «Если его не остановить, кражи продолжатся. Оперативники уголовного розыска Мозырского РОВД сделали подворный обход дачников. Предупреждали о ситуации, просили сообщать о подозрительных лицах. В предполагаемых местах появления вора стали устраивать засады. Тактика сработала, вор был задержан», — рассказали в УВД.
Злоумышленником оказался 24-летний мозырянин, который ранее был судим за кражи. По его словам, похищенное сбывал в соседнем райцентре. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Мужчину арестовали. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.
В Мозыре задержали мужчину, совершившего серию краж из дачных домов
Представители садоводческих кооперативов стали обращаться в Мозырский РОВД с марта этого года. Они сообщали о кражах. Так, из дачных домов садоводческого кооператива микрорайона Заречный пропал строительный инструмент, проводка.