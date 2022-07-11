В нынешнем году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В ознаменование юбилейной даты Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке ряда общественных объединений организована масштабная программа принесения ковчегов с частицами мощей преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 июня 2022 года в пределы Белорусской Православной Церкви из Свято-Троицкой Сергиевой лавры был доставлен ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. В епархиях Белорусского Экзархата ковчег с мощами будет находиться до 8 августа 2022 года. Поклониться святыне в течение ближайших месяцев смогут верующие из более 60 епархий России, Беларуси и Казахстана.
В кафедральном соборе г. Мозыря святыня будет находиться 12 июля (вторник) с 19.00 до 22.00, 13 июля (среда) с 7.30 до 22.00, 14 июля (четверг) с 7.30 до 20.00. Преподобный Сергий Радонежский — один из самых почитаемых русских святых. «Он сыграл большую роль в освобождении Руси от татаро-монгольского ига, благословив войско князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Уже тогда его духовный авторитет был очень высок: он мирил враждовавших русских князей и способствовал сплочению земель. Почитание преподобного Сергия Радонежского началось сразу после его кончины. В 1422 году мощи святого были обретены нетленными и поставлены в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря. В настоящее время храмы и часовни, посвященные преподобному Сергию Радонежскому, существуют в России, Беларуси, Венгрии, Германии, Канаде, Бразилии, Китае, Таиланде и других странах. В Мозыре на бульваре Юности близится к завершению строительство храма в честь преподобного Сергия Радонежского.
Ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского прибудет в Туровскую епархию 12 июля
В нынешнем году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В ознаменование юбилейной даты Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке ряда общественных объединений организована масштабная программа принесения ковчегов с частицами мощей преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 июня 2022 года в пределы Белорусской Православной Церкви из Свято-Троицкой Сергиевой лавры был доставлен ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. В епархиях Белорусского Экзархата ковчег с мощами будет находиться до 8 августа 2022 года. Поклониться святыне в течение ближайших месяцев смогут верующие из более 60 епархий России, Беларуси и Казахстана.