Стали известны победители районного смотра-конкурса техников-осеменаторов. Это ежегодное мероприятие, на котором лучшие в профессии показывают свои знания и умения, а также делятся опытом с коллегами.
Традиционно профессиональное соревнование проводится в два этапа – теория и практика. В этом году конкурсантов принимали на площадке экс-базы «Криничная». Получив заслуженные награды, лучшие специалисты района делятся секретами успеха.
Традиционный смотр-конкурс техников-осеменаторов – не просто мероприятие районного масштаба. Эту профессию называют одной из важнейших в сфере животноводства: от качества работы операторов во многом зависят будущие стабильные высокие удои и среднесуточные привесы.
В числе лучших – представители крупнейших сельхозпредприятий района: совхоз-комбината «Заря», эксбазы «Криничная», «Козенки-Агро». Помимо наград победителям и призерам в этом году вручили подарки обладателям специальных номинаций. Самый молодой участник приехал на конкурс из Балажевичей.
Награждение победителей и призеров завершилось концертом-поздравлением от творческих коллективов Мозыря.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ
Районный смотр-конкурс техников-осеменаторов
Стали известны победители районного смотра-конкурса техников-осеменаторов. Это ежегодное мероприятие, на котором лучшие в профессии показывают свои знания и умения, а также делятся опытом с коллегами.