Двое щенков попали в битумную лужу. Их спасли неравнодушные мозыряне

2 щенка, попавших в беду. 5 часов личного времени. 20 спасительных литров масла. И бесконечно добрые сердца. Призыв о помощи от волонтеров общества защиты животных «Верные друзья» появился в соцсетях днем 10 июля. Две молодые бездомные собаки попали в яму с битумом и не могли выбраться самостоятельно. В операции по их спасению приняли участие неравнодушные мозыряне. В течение пяти часов они, с помощью подручных средств, доставали животных и отмывали их от битума. Любительское видео с места событий уже собрало десятки комментариев с благодарностями в адрес спасителей собачек. Завтра в выпуске новостей мы подробно расскажем трогательную историю спасения.