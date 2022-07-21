Главный государственный санитарный врач Мозырского района ответит на вопросы в ходе прямой телефонной линии

28 июля с 9 до 10 утра пройдет прямая линия в Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии. На вопросы жителей региона ответит главный государственный санитарный врач Сергей Кравченко. Позвонив в указанное время по телефону 25 -38 -75, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района. Отметим также, что руководством Мозырского зонального ЦГЭ организовано проведение «прямых телефонных линий» с гражданами каждую субботу с 9.00 до 12.00, кроме праздничных дней.