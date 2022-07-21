102-ю годовщину со дня основания отмечает отдел внутренних дел Мозырского райисполкома. На торжественном построении личного состава сегодня звучали слова признательности и благодарности за службу, профессиональное мастерство, верность долгу и традициям.
Начало своей истории Мозырский РОВД берет в далеком 1920 году, когда в городе над Припятью была образована уездно-городская милиция. В двадцатые годы она боролась с интервентами и вооруженными бандами. Во время Великой Отечественной охраняла военные объекты, обезвреживала диверсантов и шпионов. В послевоенные годы сотрудники Мозырского ГРОВД ездили расследовать дела по всей территории бывшего Советского Союза, охраняли общественный порядок в горячих точках необъятной страны, получали различные награды
И сегодня, спустя 102 года, более двух сотен сотрудниковМозырского районного отдела внутренних дел стоят на страже спокойствия горожан.
Лучших блюстителей порядка в рамках торжественного мероприятия наградили дипломами и благодарственными письмами.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
102-ю годовщину со дня основания отмечает отдел внутренних дел Мозырского райисполкома
102-ю годовщину со дня основания отмечает отдел внутренних дел Мозырского райисполкома. На торжественном построении личного состава сегодня звучали слова признательности и благодарности за службу, профессиональное мастерство, верность долгу и традициям.