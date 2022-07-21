День иконы Богоматери «Казанская»

У христиан икона Богоматери «Казанская» одна из самых известных и почитаемых. По преданию, в 1579 году после пожара, который уничтожил часть Казани, 9 летняя девочка Матрона увидела во сне Богородицу. Божия Матерь сказала откопать ее икону на пепелище. Сначала взрослые не верили Матроне, но Богородица являлась ей трижды и указывала место, где был спрятан святой лик.. 21 июля на глубине около метра в указанном месте люди все таки обнаружили святой образ. Согласно одной из версий, икону еще при мусульманском правлении зарыл кто-то из христиан, державших свою веру в тайне. Найденный образ верующие крестным ходом перенесли в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда – в Благовещенский собор Казани. Позже по приказу Ивана Грозного на месте обретения образа возвели Богородицкий девичий монастырь. Икона Казанской Божией Матери – одна из самых почитаемых у православных христиан. Этому образу молятся для исцеления болезней, счастливой семейной жизни, благополучия детей, от внезапной смерти, бед в дороге, пожара, плохих людей, тоски, уныния и тревог. Пары, которые давно не могут зачать ребёнка, просят у иконы помощи.