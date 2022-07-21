С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

«
 
Рубрика: Новости

День иконы Богоматери «Казанская»

21 июля 2022, 18:37

У христиан икона Богоматери «Казанская» одна из самых известных и почитаемых. По преданию, в 1579 году после пожара, который уничтожил часть Казани, 9 летняя девочка Матрона увидела во сне Богородицу. Божия Матерь сказала откопать ее икону на пепелище. Сначала взрослые не верили Матроне, но Богородица являлась ей трижды и указывала место, где был спрятан святой лик.. 21 июля на глубине около метра в указанном месте люди все таки обнаружили святой образ. Согласно одной из версий, икону еще при мусульманском правлении зарыл кто-то из христиан, державших свою веру в тайне. Найденный образ верующие крестным ходом перенесли в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда – в Благовещенский собор Казани. Позже по приказу Ивана Грозного на месте обретения образа возвели Богородицкий девичий монастырь. Икона Казанской Божией Матери – одна из самых почитаемых у православных христиан. Этому образу молятся для исцеления болезней, счастливой семейной жизни, благополучия детей, от внезапной смерти, бед в дороге, пожара, плохих людей, тоски, уныния и тревог. Пары, которые давно не могут зачать ребёнка, просят у иконы помощи.

Комментарии запрещены
«