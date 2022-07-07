32-й театральный сезон Мозырский драматический театр завершает премьерой под названием «Странные люди». Ценителям театрального искусства предлагают познакомиться с колоритными героями сатирических рассказов классика русской литературы Антона Чехова.
Главные герои спектакля — обычные люди: добрые и не очень, сострадательные и равнодушные, спокойные, уравновешенные и нервные, щедрые и алчные, любопытные и безразличные, мудрые и невежественные… Действие начинается с символичной локации – вокзала.
Первый премьерный показ состоится в пятницу, 8 июля. Начало в 19.00. Повтор – в субботу, 9 июля, начало в 17.00. Не пропустите!
32-й театральный сезон Мозырский драматический театр завершает премьерой под названием «Странные люди»
32-й театральный сезон Мозырский драматический театр завершает премьерой под названием «Странные люди». Ценителям театрального искусства предлагают познакомиться с колоритными героями сатирических рассказов классика русской литературы Антона Чехова.