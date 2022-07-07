Мозырская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает всех неравнодушных помочь зеленым насаждениям в жару

Экологи призывают мозырян организовать полив деревьев и кустарников возле домов. В связи со сложившимися погодными условиями — высокой среднесуточной температурой и длительным отсутствием осадков — в населенных пунктах от недостатка влаги происходит массовое усыхание молодых насаждений. Только этой весной в Мозырском районе было высажено 7,5 тысяч деревьев и кустарников. И сейчас им нужна наша помощь! Лучшее время для полива — утро, до 10 часов, или вечер, после 18 часов. Вода должна быть теплой. Деревья насыщают атмосферу кислородом, задерживают распространение пыли и газ, повышают влажность воздуха, оказывают положительное влияние на психику городских жителей. Поэтому жизненно важно сохранять имеющееся зеленое богатство.