Старинный обряд Зажинки провели на полях Мозырского района. Тем самым, официально дан старт уборочной кампании. О трепетном отношении к традициям, планах и перспективах, наш следующий сюжет.
Женщины и девушки в национальных костюмах срезают серпом первые колосья, связывают их в снопы и дарят почетным гостям. Так, с соблюдением белорусских традиций и трепетным отношением, к труду хлеборобов на Мозырщине провели «Зажинки». Этому старинному обряду уже несколько веков. С него в районе стартовала уборочная кампания.
В современном мире председатель райисполкома – в роли хозяина земли. Елене Федоровне вручили первые колосья, убранные жнеями. И обязательный каравай – символ богатства района. Важный элемент «Зажинок» — песни и танцы с национальным колоритом. Ведь от настроения аграриев на жатве зависит тоже многое! Старт уборочной – момент особенный. Чтобы получить спелый колос, было проделано много работы. И теперь важно собрать каждое зернышко.
На старте уборочной на полях «Козенки-Агро» провели практический семинар. Сегодня тем, кто трудится на полях, помогает современная техника. Самым важным ресурсом, по-прежнему, остаются люди. Участники семинара — руководители сельхозпредприятий и их заместители, главные агрономы и инженеры, представители ГАИ, МЧС, охраны труда. Все вместе еще раз обсудили моменты, с которыми процесс жатвы будет максимально эффективным и безопасным
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Старинный обряд Зажинки провели на полях Мозырского района. Тем самым, официально дан старт уборочной кампании
Старинный обряд Зажинки провели на полях Мозырского района. Тем самым, официально дан старт уборочной кампании. О трепетном отношении к традициям, планах и перспективах, наш следующий сюжет.