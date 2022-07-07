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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Старинный обряд Зажинки провели на полях Мозырского района. Тем самым, официально дан старт уборочной кампании

7 июля 2022, 18:40

Старинный обряд Зажинки провели на полях Мозырского района. Тем самым, официально дан старт уборочной кампании. О трепетном отношении к традициям, планах и перспективах, наш следующий сюжет.
Женщины и девушки в национальных костюмах срезают серпом первые колосья, связывают их в снопы и дарят почетным гостям. Так, с соблюдением белорусских традиций и трепетным отношением, к труду хлеборобов на Мозырщине провели «Зажинки». Этому старинному обряду уже несколько веков. С него в районе стартовала уборочная кампания.
В современном мире председатель райисполкома – в роли хозяина земли. Елене Федоровне вручили первые колосья, убранные жнеями. И обязательный каравай – символ богатства района. Важный элемент «Зажинок» — песни и танцы с национальным колоритом. Ведь от настроения аграриев на жатве зависит тоже многое! Старт уборочной – момент особенный. Чтобы получить спелый колос, было проделано много работы. И теперь важно собрать каждое зернышко.
На старте уборочной на полях «Козенки-Агро» провели практический семинар. Сегодня тем, кто трудится на полях, помогает современная техника. Самым важным ресурсом, по-прежнему, остаются люди. Участники семинара — руководители сельхозпредприятий и их заместители, главные агрономы и инженеры, представители ГАИ, МЧС, охраны труда. Все вместе еще раз обсудили моменты, с которыми процесс жатвы будет максимально эффективным и безопасным
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ

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