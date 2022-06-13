В минувшую субботу в спортивно-техническом клубе «Старт» прошел «Забег в ползунках – 2022». Это одно из самых позитивных мероприятий, которые организует первичная профсоюзная организация «Белхимпрофсоюза» Мозырского НПЗ.

Младшему участнику – 6 месяцев, старшему не более 2 лет. Это, пожалуй, самое строгое правило в этом соревновании. «Забег в ползунках» – это нечто позитивное, динамичное, спортивно-развлекательное. Малыши устанавливают рекорды в трех категориях «Ползунки», «Ходунки» и «Бегунки». Рекорды – это звучит, конечно, громко. Потому что для участников главное – не сойти с дистанции. Мотивировать ребенка строго выполнить все необходимое, совсем непросто. Спортсмены в памперсах могут отвлечься буквально на все, они просто играют, а вот родители сражаются за победу. Заманивают погремушками, шариками, конфетами. Кто-то из пап сокрушался, что не взяли робот-пылесос, за ним его ребенок точно бы прополз, в квартире так всегда срабатывает. Но сама атмосфера – настоящего веселого детского праздника. Несмотря на то, что «Забег в ползунках» – это не совсем спортивное мероприятие, но так считают не все. 10-летний Рома Анисовец свою годовалую сестричку Алену начал готовить заблаговременно, разработал свою методику.

Вообще, «Забег в ползунках» – это возможность весело, активно, со всей семьей провести выходной день, а еще это одно из самых позитивных мероприятий, которые организует первичная профсоюзная организация Белхимпрофсоюза Мозырского НПЗ.

Мероприятие закончилось подведением итогов и награждением победителей. К этому моменту некоторые из победителей уже спали на руках своих родителей. Уж больно насыщенным получилось субботнее утро.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ