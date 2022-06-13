В Мозыре горело общежитие: до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 244 человека

12 июня сразу после полуночи поступило сообщение о пожаре комнаты на шестом этаже в общежитии Мозырского государственного педагогического университета. Всего в общежитии проживает 350 человек, на момент возникновения ЧС в общежитии находились 244 человека, все они эвакуировались самостоятельно после того, как сработала система оповещения. Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, повреждено имущество. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.