В понедельник рано утром работники Мозырской спасательной станции спасли парня

Утро понедельника 13 июня для спасателей началось с тревоги, причем, не учебной. В 6.30 поступило сообщение от рыбаков: парень пытается переплыть речку и нуждается в помощи. Работники спасательной станции, которые несут круглосуточное дежурство, незамедлительно на лодке выехали на место происшествия.

Эта история со счастливым концом, но не всегда так бывает. 12 июня на озере около деревни Слобода работники МЧС извлекли из воды тело 71-летнего мужчины. Предварительно, пенсионер отдыхал с товарищем на берегу, там же обнаружены бутылки из-под алкоголя. По факту гибели проводится проверка.

Цифры неутешительны: за минувшие выходные в Беларуси утонули 13 человек, в том числе 1 ребенок, а всего за неделю на водоемах страны погибли 29 человек.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ