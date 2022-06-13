Кульминация учебы – вручение аттестатов и выпускной бал. Мозырские выпускники попрощались со школой

Самые красивые платья и стильные костюмы. Сотни фотографий и трогательные моменты, которые останутся в памяти навсегда. 10 июня мозырские выпускники прощались с родными школами. Главные балы года посетила и наша съемочная группа.

Выпускной вечер для вчерашних лицеистов – кульминация учебы и мотивация к будущим достижениям. За два года учебы у каждого из них собирается своя коллекция дипломов – за участие и победы в конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях, интеллектуальных проектах. И, поднимаясь на сцену за аттестатом, они еще раз услышат такие важные слова: о том, чего уже успели достичь, о том, как ими гордится родной мозырский лицей.

Красивые, молодые, амбициозные. Других выпускников в Мозырском областном лицее не бывает. По доброй традиции, искренние слова каждому ученику и каждому родителю – от директора Инны Лагун.

Не меньше своими выпускниками гордится 11-я школа. Самый торжественный и волнительный вечер проводят во Дворце культуры нефтепереработчиков. За несколько минут до старта – памятные фото, и самые искренние эмоции.

Ностальгия и теплые воспоминания. То, чем пропитана атмосфера этого вечера. Самое трепетное отношение ко вчерашним одиннадцатиклассникам – у администрации школы и классных руководителей. Важные прощальные слова они произносят с волнением.

Выпускники тоже признаются, 11 лет учебы пролетели, как один миг. Кажется, только вчера ты сказал «До свидания, детский сад!» и с серьезным видом сел за парту первоклассника. И вот уже все позади – первые двойки и первые десятки, первые похвальные листы, первые ошибки и награды, первая школьная любовь.

Выпускной – это яркий финал школьной жизни. Вместе с юношами и девушками точку в школьной жизни ставят родители.

Последний год в школе для ребят – самый напряженный. Уроки и факультативы, олимпиады и репетиторы, подготовка к будущему тестированию.

Директор Мозырского НПЗ Виталий Павлов когда-то был выпускником 11-й школы. И в плотном рабочем графике всегда находит время, чтобы поздравить учеников и педагогов. В подарок родной школе – денежный сертификат. Выпускникам – слова напутствия.

Парни в строгих костюмах и девушки в шикарных платьях навсегда попрощались со школой. Они отправляются в новую жизнь. Учеба в вузе, успех в профессии, молодая семья, счастливое будущее. Понять свое предназначение непросто. Особенно в юном возрасте. Но они обязательно это сделают! А пока в программе каждого выпускного – только смех, танцы и общие воспоминания о школьном детстве и обязательная встреча рассвета всем классом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ