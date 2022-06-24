Выездное заседание по вопросам безопасности труда прошло на Мозырском ДСК

На базе Мозырского домостроительного комбината состоялось выездное заседание областной комиссии. Это одно из мероприятий месячника безопасного труда в строительстве, который проходит в июне. Акцент на жизнь и здоровье работников этой сферы не случаен. Отрасль по праву считают одной из самых опасных. Мозырский домостроительный комбинат – предприятие, которое одно из первых в стране провело комплексную модернизацию и техническое переоснащение своего производства без остановки трудовых процессов. Последние два года по итогам областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда мозыряне занимают лидирующие позиции. Обеспечить безопасность сотрудников, следить за трудовой дисциплиной, проводить профилактическую работу. Много задач стоит перед руководителями и на объектах, и на производстве. Об этом участники заседания говорили во время экскурсии по комбинату, которую провел заместитель генерального директора Иван Лебедев. Оценили организацию работы формовочного и арматурного цехов, а также цеха по производству окон из ПВХ. Напомним, охрана труда – понятие довольно объемное. Оно отражено не только в коллективном договоре, но и в других, в том числе нормативных, документах. Именно от охраны труда, вернее от соблюдения необходимого перечня инструкций, зависит и производственный травматизм, и выдача спецодежды, и нормирование рабочего дня. Вопросам охраны труда внимание уделяется на самых разных уровнях. Многое делается для улучшения условий и усиления безопасности рабочего процесса и в Мозырском районе. Работают комиссии по профилактике травматизма, мобильные группы, проводятся мониторинги.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, ТКМ