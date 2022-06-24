На базе Мозырского домостроительного комбината состоялось выездное заседание областной комиссии. Это одно из мероприятий месячника безопасного труда в строительстве, который проходит в июне. Акцент на жизнь и здоровье работников этой сферы не случаен. Отрасль по праву считают одной из самых опасных. Мозырский домостроительный комбинат – предприятие, которое одно из первых в стране провело комплексную модернизацию и техническое переоснащение своего производства без остановки трудовых процессов. Последние два года по итогам областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда мозыряне занимают лидирующие позиции. Обеспечить безопасность сотрудников, следить за трудовой дисциплиной, проводить профилактическую работу. Много задач стоит перед руководителями и на объектах, и на производстве. Об этом участники заседания говорили во время экскурсии по комбинату, которую провел заместитель генерального директора Иван Лебедев. Оценили организацию работы формовочного и арматурного цехов, а также цеха по производству окон из ПВХ. Напомним, охрана труда – понятие довольно объемное. Оно отражено не только в коллективном договоре, но и в других, в том числе нормативных, документах. Именно от охраны труда, вернее от соблюдения необходимого перечня инструкций, зависит и производственный травматизм, и выдача спецодежды, и нормирование рабочего дня. Вопросам охраны труда внимание уделяется на самых разных уровнях. Многое делается для улучшения условий и усиления безопасности рабочего процесса и в Мозырском районе. Работают комиссии по профилактике травматизма, мобильные группы, проводятся мониторинги.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, ТКМ
Выездное заседание по вопросам безопасности труда прошло на Мозырском ДСК
На базе Мозырского домостроительного комбината состоялось выездное заседание областной комиссии. Это одно из мероприятий месячника безопасного труда в строительстве, который проходит в июне. Акцент на жизнь и здоровье работников этой сферы не случаен. Отрасль по праву считают одной из самых опасных. Мозырский домостроительный комбинат – предприятие, которое одно из первых в стране провело комплексную модернизацию и техническое переоснащение своего производства без остановки трудовых процессов. Последние два года по итогам областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда мозыряне занимают лидирующие позиции. Обеспечить безопасность сотрудников, следить за трудовой дисциплиной, проводить профилактическую работу. Много задач стоит перед руководителями и на объектах, и на производстве. Об этом участники заседания говорили во время экскурсии по комбинату, которую провел заместитель генерального директора Иван Лебедев. Оценили организацию работы формовочного и арматурного цехов, а также цеха по производству окон из ПВХ. Напомним, охрана труда – понятие довольно объемное. Оно отражено не только в коллективном договоре, но и в других, в том числе нормативных, документах. Именно от охраны труда, вернее от соблюдения необходимого перечня инструкций, зависит и производственный травматизм, и выдача спецодежды, и нормирование рабочего дня. Вопросам охраны труда внимание уделяется на самых разных уровнях. Многое делается для улучшения условий и усиления безопасности рабочего процесса и в Мозырском районе. Работают комиссии по профилактике травматизма, мобильные группы, проводятся мониторинги.