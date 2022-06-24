Стрит-арт завоевывает Мозырь

В Мозыре энтузиасты белорусского стрит-арт сообщества Urban Myths организуют городской фестиваль стрит-арта «Легенды Мазыра». Идея в том, чтобы художники, вдохновившись интересной и богатой историей и культурой Мозыря, создали на её основе уличные картины.

Всего лишь неделю назад это была ничем не примечательная трансформаторная подстанция в городском парке, которая стесняясь своей обыденности, пряталась на окраине в зелени, стараясь не привлекать к себе особо внимание. Сейчас же благодаря энтузиастам проекта «Легенды Мазыра» будка превратилась в настоящие произведение стрит-арт искусства. Это пилотный эскиз. Всего запланировано 10 объектов. А сама идея возникла не на ровном месте, вдохновил город, его во всех смыслах крутой ландшафт, и харизма.

В этом монументальном рисунке каждый видит свое. Вообще, это речная устрица, что весьма логично, Припять рядом, а Мозырь – жемчужина Полесья. Кто-то здесь видит космос, и вообще, на что хватает фантазии и воображения смотрящего. Энтузиасты уверены, не они выбрали проект, а проект выбрал их. Автор устрицы – художница из Минска Елизавета Янкова, студентка Белорусской государственной академии искусств, специальность «Монументально-декоративное искусство»

Художникам очень важны и приятны внимание и забота, например, в соседнем кафе угощают обедами. Энтузиасты проекта будут рады помощи представителей местного бизнеса и всех, кто может поддержать покупкой краски, инструментов, арендой техники.

Всего по плану энтузиасты преобразят 10 мозырских объектов. Места дислокации и эскизы пока держатся в секрете, чтобы это стало настоящим сюрпризом.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ