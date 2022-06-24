24 июня проводится Единый день безопасности дорожного движения «Не спеши обгонять! Убедись в безопасности!»

24 июня проводится Единый день безопасности дорожного движения. Девиз: «Не спеши обгонять! Убедись в безопасности!», цель – предупреждение ДТП в результате выезда на полосу встречного движения. За 5 месяцев на территории Гомельской области по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения произошло 12 ДТП, 9 человек погибли и 14 ‑ получили телесные повреждения различной степени тяжести. В целях усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения автоаварий по причине превышения скоростных режимов, сохранения жизни и здоровья граждан, с 24 по 30 июня на территории Гомельской области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «СКОРОСТЬ!». Будет усилен контроль за соблюдением скоростного режима на автодорогах области, экипажи ДПС будут максимально приближены к местам концентрации дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скорости. Также с целью предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов, с 24 июня по 3 июля будет проведено профилактическое мероприятие «Юный велосипедист!». Запланированы рейдовые мероприятия и, в случае выявления нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних велосипедистов, с ними будет проводиться разъяснительная работа по недопущению совершения правонарушений.