Морс продолжает тестирование IP TV и предлагает всем подключаться бесплатно!

Телевизор с возможностью выхода в интернет и четкое следование инструкции провайдера… Это все, что необходимо для того, чтобы подключиться к новому сервису от компании МОРС. Около трех недель назад провайдер нашего города приступил к тестированию новой версии IP TV. Этот продукт технологически превосходит функционально похожие сервисы. Смотреть качественный ТВ-контент можно безо всякого дополнительного оборудования и кабелей. Скачать специальное приложение, ввести код, который Морс предоставляет бесплатно и для просмотра становятся доступны почти полторы сотни телеканалов. Если сравнивать IP TV со стандартным пакетом спутникового или кабельного телевидения, преимущества очевидны. Прежде всего, это качественная, буквально живая телевизионная картинка и возможность управлять телевизионным контентом…

Нажать на паузу, отмотать назад, отложить на время или даже вернуться к тем программам, которые шли раньше, с IP TV от Морса это делать очень просто. Нужно отметить, что смотреть цифровое телевидение можно не только на телевизоре. Специальную программу можно установить и на телефон, и на планшет, и на компьютер или на все гаджеты сразу. Управление элементарное и понятное. Каналы разбиты на тематические пакеты: эфирные, новостные, детские и познавательные, каналы кино, музыки, спорта, развлекательный контент, заблудиться невозможно…

На сегодняшний день сервис уже активно используется. Кто-то подключает цифровое телевидение самостоятельно, следуя инструкции, размещенной на сайте Морса, кто-то пошагово консультируется со службой технической поддержки провайдера.

Морс продолжает тестирование IP TV. Для специалистов компании этот этап – возможность выявить и устранить системные ошибки, для абонентов – период, когда продукт можно, что называется «распробовать». Тестирование подходит к концу, бесплатно смотреть IP TV можно до 3 июля.