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Рубрика: Новости

Внушительные штрафы не останавливают рыбаков вне закона. Задержан очередной браконьер

21 июня 2022, 19:01

Ловись рыбка маленькая и большая, да побольше. Именно таким принципом руководствуются те, кто рыбачит сетями. На днях такого браконьера задержали в Ельском районе. В автомобиле мужчины обнаружили 4 сети, в которых было более 60 килограммов озерно-речной рыбы.
Вред, причиненный окружающей среде, составил более 162 базовых величин, в денежном эквиваленте – это 5 200 рублей. По факту незаконной добычи рыбы возбуждено уголовное дело по статье 281 ч.2 Уголовного кодекса. Санкции предусматривают максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.

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