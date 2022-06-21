Делегация из Казахстана в рамках международного патриотического проекта посетила Мозырщину

Мозырь. Курган Славы. Позади у казахского поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы» четыре тысячи километров. В Беларуси впервые. Экспедиция организована благодаря патриотическому проекту Евразийской Группы ERG,«Батырлар жолымен- Дорогой славы». Посетить нашу страну мечтали давно, по разным причинам поездка откладывалась, в 2022 планы реализовались. Основной пункт назначения –Дубровенский район Витебской области. Во время ВОВ здесь располагались воинские части, сформированных на территории Казахстана: 88-я стрелковая дивизия, 238-я стрелковая дивизия, 101-я казахская стрелковая бригада. Найти их останки, восстановить имена погибших и предать, как положено, земле – такова благородная цель павлодарских поисковиков. Уже подняты с земли 16 солдат. К сожалению, их имена установить не удалось.

В 7-ом гвардейском истребительно-противотанкового дивизионе 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта служил Михаил Максимович Катаев. Уроженец Павлодара, погиб при освобождении Мозыря. Герой Советского Союза, захоронен на Кургане Славы. Имя Катаева носит улица и переулок в Мозыре. Вв Павлодаре тоже есть и улица Катаева, Дворцу школьников присвоено его имя. Казахи бережно хранят память. Бойцы-поисковики возложили цветы на могилу своего земляка Михаила Катаева. Кстати, звание Героя Советского союза при освобождении Мозыря посмертно получил еще один казах – Джумагалы Калдыкараев. Его родственники приезжали в Мозырь в 2017 году. Тогда белый песок с побережья Каспийского моря, с родины Джумагали, смешался с мозырской землей. Павлодарские поисковики поддержали традицию.

1 200 тысяч казахов воевали на фронтах Великой Отечественной. Практический каждый второй из призванных на фронт не вернулся домой. Дед создателя и руководителя поискового отряда «Майдан жолы» Александра Шитова, Герой Советского Союза Павел Шитов сражался под Ленинградом, похоронен в братской могиле в городе Кингисеппе. Для Александра поездка в Беларусь – дело чести. Говорит, что и подвиг, и память не имеют национальностей.