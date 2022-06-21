Мозырская центральная городская поликлиника заключает целевые договоры с будущими абитуриентами медколледжа

Учреждение здравоохранение «Мозырская центральная городская поликлиника» с 20 июля по 12 августа заключает целевые договоры с абитуриентами, поступающими в медицинские колледжи. Также Мозырская ЦГ П с 12 по 24 июля оказывает техническое сопровождение, методическую помощь по заключению целевых договоров абитуриентам, поступающим в медицинские университеты. Заказчиком кадров является главное управление по здравоохранению Гомельского облисполкома. Обращаться: г. Мозырь, ул. Котловца 14а, 1-й этаж, отдел кадров, с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.30), выходные – суббота, воскресенье. Телефон для справок 8(0236)24-72-99.